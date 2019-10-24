Тамбовчанам расскажут, как правильно покупать овощи

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-24T09:31:28+03:00

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В Тамбовской области запущена работа «горячей линии» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции. Тамбовчан будут консультировать специалисты Роспотребнадзора по Тамбовской области и Центра гигиены и эпидемиологии.

Все желающие смогут больше узнать о том, как выбирать и хранить фрукты и овощи, куда обращаться, если они обнаружили небезопасный просроченный продукт в магазине.

Задать свои вопросы можно по телефонам:

8 (4752) 48-03-82,

8 (4752) 72-03-19,

8 (4752) 47-27-88,

8(4752) 71-10-27.

Кроме того, работает круглосуточный телефон Единого консультационного центра - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

- На сайте http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ для потребителей и предпринимателей функционирует в открытом доступе online-ресурс ГИР ЗПП (Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей), где размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную пищевую продукцию, - сообщают в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU