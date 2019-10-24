Тамбовчанам расскажут, как правильно покупать овощи
В Тамбовской области запущена работа «горячей линии» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции. Тамбовчан будут консультировать специалисты Роспотребнадзора по Тамбовской области и Центра гигиены и эпидемиологии.
Все желающие смогут больше узнать о том, как выбирать и хранить фрукты и овощи, куда обращаться, если они обнаружили небезопасный просроченный продукт в магазине.
Задать свои вопросы можно по телефонам:
8 (4752) 48-03-82,
8 (4752) 72-03-19,
8 (4752) 47-27-88,
8(4752) 71-10-27.
Кроме того, работает круглосуточный телефон Единого консультационного центра - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
- На сайте http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ для потребителей и предпринимателей функционирует в открытом доступе online-ресурс ГИР ЗПП (Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей), где размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную пищевую продукцию, - сообщают в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU