2019-10-24T09:00:12+03:00
Происшествия

На Тамбовщине нашли двух бешеных лисиц

Карантин объявили в поселке Рассказовского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В поселке им. 2-й Пятилетки Рассказовского района обнаружили опасное заболевание. Бешенством оказались больны две лисицы. Животные забежали во дворы частных домов, расположенных на разных улицах.

- В целях предупреждения распространения заболевания животных бешенством постановлением главы администрации Тамбовской области установлен карантин по бешенству в эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах, - сообщает региональное управление Россельхознадзора. - При этом подворья объявлены эпизоотическими очагами, улицы – неблагополучными пунктами, а территория поселка им 2-й Пятилетки Рассказовского района - угрожаемой зоной по бешенству животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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