Тамбовская областная Дума приняла изменения в бюджет

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-23T18:01:06+03:00

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На октябрьском заседании Тамбовской областной Думы приняты в двух чтениях изменения в бюджет области текущего года.

По уточненным прогнозам доходы регионального бюджета увеличиваются на 216 млн рублей. Благодаря применению упрощенной системы налогообложения в бюджет поступило 116 млн рублей, еще 100 млн – налоги на имущество организаций.

Кроме того, на 305 млн рублей увеличились целевые поступления в бюджет. Общий объем доходов составил 46 млрд 103 млн рублей.

Расходы же предлагается увеличить на 820,9 млн рублей за счет дополнительных доходов и банковского кредита. Расходов составят 49 млрд 360 млн рублей.

- Почти полмиллиарда рублей направят на выплату пособий на третьего и последующего ребенка, рождённого в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося денежного дохода населения Тамбовской области. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2020 году составит 9063 рубля, - рассказали в Тамбовской областной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU