ФК «Тамбов» приглашает болельщиков на турнир в честь юбилея Льва Яшина
Почтить память легенды советского футбола собираются 27 октября
Тамбовским любителям футбола предлагают попробовать свои силы на поле
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По случаю 90-летнего юбилея легендарного советского вратаря Льва Ивановича Яшина в областном центре пройдет футбольный турнир при поддержке ФК «Тамбов» среди болельщиков. Соревнования в формате 8х8 состоятся 27 октября в 11:00 на стадионе «Локомотив».
- Победитель и лучшие игроки получат памятные подарки от ФК «Тамбов». По всем вопросом обращайтесь по телефону 8-953-125-19-55 (Эрик). Заявки направляйте на электронную почту support@fc-tambov.ru до 18:00 пятницы, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».
Фото: с сайта ФК "Тамбов"
ИСТОЧНИК KP.RU