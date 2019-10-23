2019-10-23T17:10:25+03:00
Спорт

ФК «Тамбов» приглашает болельщиков на турнир в честь юбилея Льва Яшина

Почтить память легенды советского футбола собираются 27 октября
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовским любителям футбола предлагают попробовать свои силы на полеТамбовским любителям футбола предлагают попробовать свои силы на поле
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По случаю 90-летнего юбилея легендарного советского вратаря Льва Ивановича Яшина в областном центре пройдет футбольный турнир при поддержке ФК «Тамбов» среди болельщиков. Соревнования в формате 8х8 состоятся 27 октября в 11:00 на стадионе «Локомотив».

- Победитель и лучшие игроки получат памятные подарки от ФК «Тамбов». По всем вопросом обращайтесь по телефону 8-953-125-19-55 (Эрик). Заявки направляйте на электронную почту support@fc-tambov.ru до 18:00 пятницы, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

Фото: с сайта ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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