2019-10-23T17:42:30+03:00
Общество

На Тамбовщине собирают семена деревьев

Часть высадят уже этой осенью, другие пойдут на хранение до весны
Магдалина Кочнева
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В этом году тамбовские лесоводы планируют заготовить 4,5 тонны семян. На сегодняшний день они собрали их более 3 тонн. Это семена дуба, каштана, берез, орешника и рябины. Сейчас материал направлен в тамбовскую лесосеменную станцию для проведения анализов и определения их качества. Часть свежесобранных высадят уже этой осенью в лесных питомниках. Остальные пойдут на хранение до весенних работ в лесхозы области.

Также в области началась заготовка сосновых шишек. Уже собрано 3 тонны сырья. План этого года – 60 тонн. После их обработки в шишкосушилке, лесоводы получат 600 килограмм семян сосны, которые посеют предстоящей весной. Сбор шишек продолжится до нового года.

На специализированных складах постоянно хранится двухгодичный запас семян сосны. Он составляет 800 килограммов и дает возможность работникам лесного хозяйства даже в неурожайный год иметь необходимое количество сырья для выращивания посадочного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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