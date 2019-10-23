2019-10-23T15:56:18+03:00
Общество

Арбитражный суд Тамбовской области покупает квартиру за 5,4 миллиона рублей

Покупку «спонсирует» федеральный бюджет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Заказчики изучали цены на жилье в ТамбовеЗаказчики изучали цены на жилье в Тамбове
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Арбитражный суд Тамбовской области намерен приобрести для собственных нужд трехкомнатную квартиру в новостройке за 5,4 миллиона рублей. Как следует из документов закупки, финансирует дорогостоящее приобретение федеральный бюджет. По условиям тендера, многоквартирный дом, в котором покупают квартиру, должен находиться в центре Тамбова: на ул. Интернациональной (в границах ул. Советской и Пролетарской), на ул. Пролетарской (в границах ул. Интернациональной и Лермонтовской, на ул. Лермонтовской (в границах ул. Пролетарской и Советской) или на ул. Советской (в границах ул. Лермонтовской и Интернациональной). В пределах 1 километра должно быть наличие развитой инфраструктуры (магазины, аптека (аптечный пункт), детский сад, школа, поликлиника, остановки общественного транспорта. Указано, что квартиру суд хочет приобрести в кирпичном, монолитным, блочном или кирпично-монолитном доме. Построено жилье должно быть не раньше 1 января 2018 года. В отделке никаких особых излишеств нет, в квартире должны быть обои, ламинат или линолеум, межкомнатные двери, сантехника и пр.

Стоимость квартиры заказчик определил методом сопоставимых цен.

- Квартира должна быть передана не позднее 15 декабря 2019 года, - говорится в документах закупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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