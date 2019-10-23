На Тамбовщине дети из льготных семей станут получать полные обеды

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-23T15:41:38+03:00

На это потребуется более 80 миллионов рублей

Финансирование на это предусмотрят в областном бюджете

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В Тамбовской областной Думе поддержат предложение об устранении различий школьного питания для детей-льготников. В системе организации школьного питания есть свои недостатки. Один из них – разница льготного и обычного обедов.

- У этой проблемы есть два пути решения. С прошлого года родители детей-льготников получили возможность доплачивать за питание. Но пока этим пользуются не более 40% семей, - рассказала начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова. - Поэтому появилось предложение сравнять стоимость обедов для всех детей.

По предварительным расчетам, для этого дополнительно потребуется более 80 миллионов рублей. Эти средства необходимо предусмотреть в структуре областного бюджета на следующий год.

- Мы обязательно найдем такие возможности и поддержим эту инициативу, - заявил председатель областной Думы Евгений Матушкин

В 2019 году на организацию питания в школах Тамбовщины ушло 497 миллионов рублей. Из них более 60% – это средства родителей, 27% – областного бюджета, еще около 8% – районные средства.

Также в этом году в 260 школьных столовых провели косметический ремонт и частично заменили оборудование. Сейчас в регионе работают 480 школьных пищеблоков.

ИСТОЧНИК KP.RU