2019-10-23T14:08:55+03:00
Происшествия

Управление образования Тамбовской области о гибели школьницы: «Мы несем ответственность за все, что произошло»

Сейчас выясняют причины, по которым подросток свела счеты с жизнью
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После трагедии, случившейся с десятиклассницей одной из школ города Тамбова, которая свела счеты с жизнью, управление образования и науки области выступило с заявлением.

- Мы как орган управления образованием несем свою ответственность за то, что произошло. Что бы ни явилось поводом для трагедии, школа, классный руководитель, педагоги, родители должны быть внимательны к нуждам и потребностям ребенка и открыты к диалогу, - говорят в региональном управлении. - Безусловно, важно установить причину случившегося, этим сейчас занимаются правоохранительные органы. И мы будем оказывать всяческое содействие. В свою очередь, нами незамедлительно будет проведен всесторонний анализ произошедшего и во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами предприняты все меры по предупреждению безопасности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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