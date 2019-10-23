Управление образования Тамбовской области о гибели школьницы: «Мы несем ответственность за все, что произошло»
После трагедии, случившейся с десятиклассницей одной из школ города Тамбова, которая свела счеты с жизнью, управление образования и науки области выступило с заявлением.
- Мы как орган управления образованием несем свою ответственность за то, что произошло. Что бы ни явилось поводом для трагедии, школа, классный руководитель, педагоги, родители должны быть внимательны к нуждам и потребностям ребенка и открыты к диалогу, - говорят в региональном управлении. - Безусловно, важно установить причину случившегося, этим сейчас занимаются правоохранительные органы. И мы будем оказывать всяческое содействие. В свою очередь, нами незамедлительно будет проведен всесторонний анализ произошедшего и во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами предприняты все меры по предупреждению безопасности детей.
ИСТОЧНИК KP.RU