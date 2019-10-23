Тамбовчанина осудили за взятку следователю

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-23T15:21:38+03:00

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В Рассказово молодой человек и его родственница осуждены за попытку подкупа полицейского. Ранее в производстве МОВД России «Рассказовский» находилось уголовное дело группы, подозреваемой в незаконном обороте наркотиков. Одним из её членов являлся 19-летний тамбовчанин. Желая избежать уголовной ответственности, молодой человек решил передать следователю взятку.

- О своих намерениях юноша рассказал родственнице, которая вызвалась помочь ему в этом, - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. - Вместе они нашли 150 тысяч рублей и планировали передать их следователю в качестве взятки.

Тамбовчанин договорился с полицейским о встрече, на которую приехал вместе с родственницей. Однако, на месте следователь отказался брать деньги, а опергруппа, которая контролировала весь этот процесс, задержала женщину и парня на месте.

Молодого человеку обвинили в"Даче взятки", а его 49-летнюю сообщницу - в посредничестве в эом.

- Суд назначил тамбовчанину 4 года колонии общего режима, с конфискацией денег, переданных в качестве взятки, - сообщает региональная прокуратура. - Его родственницу приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU