Налоговая инспекция приглашает тамбовчан на встречу

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-23T14:40:13+03:00

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25 октября в Тамбовской области пройдет традиционный День открытых дверей в налоговой инспекции. Жители областного центра могут прийти с 9.00 до 16.45 по адресу: бульвар Строителей, 4.

- Специалисты налоговой инспекции подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, какие ставки и льготы применяются в областном центре, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU