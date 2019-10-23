Налоговая инспекция приглашает тамбовчан на встречу
В Тамбовской области состоится День открытых дверей ИФНС
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25 октября в Тамбовской области пройдет традиционный День открытых дверей в налоговой инспекции. Жители областного центра могут прийти с 9.00 до 16.45 по адресу: бульвар Строителей, 4.
- Специалисты налоговой инспекции подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, какие ставки и льготы применяются в областном центре, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения, - рассказали в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU