Тамбовчанин изрезал куском стекла своего знакомого во время пьяной ссоры

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-23T14:20:29+03:00

Мужчина не только причинил ранения собутыльнику, но еще и ограбил его

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Тамбовские полицейские раскрыли грабеж, совершенный в конце августа этого года. Тогда в одной из квартир на севере Тамбова между двумя мужчинами в ходе распития алкоголя произошла ссора из-за возникших разногласий. 41-летний мужчина куском стекла нанес ранения своему 40-летнему знакомому, а затем отобрал у него мобильный телефон и банковскую карту. В этот же день злоумышленник расплачивался за покупки похищенной картой. В итоге с нее было списано более тысячи рублей.

Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого в совершении преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». По решению суда мужчину арестовали и поместили в следственный изолятор на время проведения следственных действий.

- В процессе расследования уголовного дела следствием установлены и опрошены свидетели, найдены улики и доказательства, подтверждающие совершение преступления. Мужчине предъявлено обвинение по факту совершения открытого хищения чужого имущества, ему грозит до семи лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU