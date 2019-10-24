2019-10-24T12:01:02+03:00
Происшествия

На Тамбовщине хотят заблокировать сайт, на котором учили делать наркотики

Сейчас обращение прокуратуры рассматривает суд
Магдалина Кочнева
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Прокуратура Бондарского района принимает меры по блокировке веб-сайта. На нём в свободном доступе находится информация о способе изготовления наркотиков. Законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», распространение таких сведений запрещено. За это предусмотрела административная и уголовная ответственность.

- Прокуратура направила в суд заявление о признании этой информации запрещенной и о блокировке доступа к ней, - сообщает прокуратура области. - Сейчас оно находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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