2019-10-23T14:01:59+03:00
Общество

Тамбовский предприниматель торговал мясом с нарушением санитарных норм

Прокуратура привлекла недобросовестного бизнесмена к административной ответственности
Ксения АЛЕШИНА
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В Ржаксинском районе прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации мясной продукции и выявила нарушения ветеринарно-санитарных правил.

Оказалось, что один из индивидуальных предпринимателей продавал мясо прямо на улице с лотков без холодильного оборудования. При этом температура воздуха составляла на тот момент + 11°градусов. Кроме того, на продукции не было ценников и информации о товаре и продавце. Также бизнесменом не пройден обязательный медицинский осмотр и гигиеническое обучение.

- За нарушение ветеринарно-санитарных правил при реализации продукции животноводства прокуратура возбудила в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в территориальный отдел управления Роспотребнадзора области, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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