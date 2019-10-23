Тамбовского воспитателя уличили в краже 2,5 тонн сахарной свеклы

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-23T12:22:56+03:00

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Токаревские полицейские получили сообщение от сотрудника ООО «Агровиллион» о краже сахарной свеклы. Неизвестный похитил 2,5 тонны корней прямо с поля.

- Благодаря оперативным действиям участкового уполномоченного, похититель был найден, а похищенное изъято. Расхитителем сельхозпродукции оказался местный 39-летний житель - воспитатель детского садика, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время мужчина во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU