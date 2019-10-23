2019-10-23T13:21:18+03:00
Спорт

Тамбовчане совершили водный поход по рекам Вьетнама

К сплаву спортсмены готовились около девяти месяцев
Ксения АЛЕШИНА
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Спортсменам пришлось непросто, но они смогли преодолеть все трудностиСпортсменам пришлось непросто, но они смогли преодолеть все трудностиФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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Сборная Тамбовской области в составе 12 человек покорила реки Донгнай и Ланга, которые расположены во Вьетнаме. Данным водным походом Тамбовщина будет представлена на чемпионате мира по спортивному туризму в 2020 году.

Как отмечают в региональном управлении по физической культуре и спорту, поход выдался весьма непростым, однако тамбовчанам удалось преодолеть более полутора десятков порогов третьей, четвертой и пятой категорий сложности.

- Несмотря на тяжелый климат и длительное нахождение в джунглях, маршрут был полностью пройден. Нами собран материал для описания нового туристического водного маршрута, изучены и задокументированы пороги, места возможных стоянок, забросок и эвакуации, сделали дополнения к видовому списку фауны национального парка Донгнай (Каттьен), - рассказали участники.

Руководил водным походом начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов. Треть команды составили сотрудники ТГУ им. Г.Р. Державина. К сплаву спортсмены готовились серьезно на протяжении почти девяти месяцев.

- За это время мы собрали картографический материал высокого разрешения, изучили гидрографические характеристики рек, особенности ландшафтов, климата, дорожной сети. Мы провели работу по обеспечению безопасности поездки. Согласовали сплав с заинтересованными структурами Республики Вьетнам, Федерацией спортивного туризма России и др. Включение сплава в туристические каталоги двух государств позволит укрепить связи между странами в сфере активного и познавательного туризма, обеспечит россиянам большую доступность новых территорий для занятий спортом, - сказал проректор по инновационной деятельности ТГУ Алексей Емельянов, который также принимал участие в водном походе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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