Тамбовчане совершили водный поход по рекам Вьетнама

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-23T13:21:18+03:00

Спортсменам пришлось непросто, но они смогли преодолеть все трудности Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

Сборная Тамбовской области в составе 12 человек покорила реки Донгнай и Ланга, которые расположены во Вьетнаме. Данным водным походом Тамбовщина будет представлена на чемпионате мира по спортивному туризму в 2020 году.

Как отмечают в региональном управлении по физической культуре и спорту, поход выдался весьма непростым, однако тамбовчанам удалось преодолеть более полутора десятков порогов третьей, четвертой и пятой категорий сложности.

- Несмотря на тяжелый климат и длительное нахождение в джунглях, маршрут был полностью пройден. Нами собран материал для описания нового туристического водного маршрута, изучены и задокументированы пороги, места возможных стоянок, забросок и эвакуации, сделали дополнения к видовому списку фауны национального парка Донгнай (Каттьен), - рассказали участники.

Руководил водным походом начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов. Треть команды составили сотрудники ТГУ им. Г.Р. Державина. К сплаву спортсмены готовились серьезно на протяжении почти девяти месяцев.

- За это время мы собрали картографический материал высокого разрешения, изучили гидрографические характеристики рек, особенности ландшафтов, климата, дорожной сети. Мы провели работу по обеспечению безопасности поездки. Согласовали сплав с заинтересованными структурами Республики Вьетнам, Федерацией спортивного туризма России и др. Включение сплава в туристические каталоги двух государств позволит укрепить связи между странами в сфере активного и познавательного туризма, обеспечит россиянам большую доступность новых территорий для занятий спортом, - сказал проректор по инновационной деятельности ТГУ Алексей Емельянов, который также принимал участие в водном походе.

ИСТОЧНИК KP.RU