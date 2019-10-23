2019-10-23T11:00:59+03:00
Общество

«Долговой центр» сговорился с фирмой, которая убирала дворы в Тамбове

Организация получила 12 контрактов без проведения торгов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Муниципальное учреждение «Долговой центр» и ООО «ТрансЭкоСервис» вступили в сговор при определении подрядчика для уборки тамбовских дворов. С фирмой заключили 12 контрактов без проведения торгов, что в региоанльном УФАС сочли нарушением закона.

- Заключение МКУ «Долговой центр» контрактов с единственным поставщиком ООО «ТрансЭкоСервис» и непроведение конкурентных процедур незаконно создает преимущественные условия деятельности этому хозяйствующему субъекту и лишает возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение этих контрактов, - считают в УФАС по Тамбовской области.

За нарушение антимонопольного законодательства ООО «ТрансЭкоСервис» назначили штраф в 236 тысяч рублей, должностному лицу фирмы – наказание в 15 тысяч рублей. Должностное лицо МКУ «Долговой центр» определили штраф в 20 тысяч рублей. Муниципальное учреждение и ООО «ТрансЭкоСервис» не согласились с решением антимонопольной службы и обжаловали его в Арбитражном суде. Но поддержки там не нашли. 21 октября стало известно, что суд оставил решение регионального УФАС в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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