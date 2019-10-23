2019-10-23T12:46:21+03:00
Происшествия

Полицейские нашли дома у тамбовчанина более килограмма марихуаны

Наркотическое растение было изъято
Ксения АЛЕШИНА
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Более килограмма марихуаны хранил у себя дома на улице Садовой 33-летний житель села Покрово-Пригордное Тамбовского района. Наркотическое растение полицейские нашли во время обыска.

- При себе у гражданина также было обнаружен и изъято еще 6.2 грамма этого же наркотического растения. В настоящее время гражданин задержан, дал признательные показания, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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