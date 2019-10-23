2019-10-23T12:02:08+03:00
Общество

В Мичуринске завершают благоустройство сквера на пересечении Интернациональной и Тамбовской

Почти все готово к его открытию
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Сейчас в сквере рабочие укладывают рулонный газонСейчас в сквере рабочие укладывают рулонный газонФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

Работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Интернациональной и Тамбовской в городе Мичуринске подходят к концу. В настоящее время на территории парка укладывают рулонный газон. Планируется также установить памятник Преподобному Серафиму Саровскому, который будет благословлять всех въезжающих в наукоград. Напомним, что монумент торжественно откроют 4 ноября – в День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери.

- В данное время работы по благоустройству идут к завершению. Территория сквера заметно преобразилась и обрела совершенно новый облик. Всего было высажено 4 крупномерных канадских елей, 20 пирамидальных туй, 10 шаровидных туй. По периметру сквера раскинулась живая изгородь из кустарников дерена белого-окаймленного, в количестве 120 растений, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арбитражный суд Тамбовской области покупает квартиру за 5,4 миллиона рублей
На Тамбовщине дети из льготных семей станут получать полные обеды
Тамбовчанина осудили за взятку следователю
Налоговая инспекция приглашает тамбовчан на встречу
Тамбовчанин изрезал куском стекла своего знакомого во время пьяной ссоры
Управление образования Тамбовской области о гибели школьницы: «Мы несем ответственность за все, что произошло»
Тамбовский предприниматель торговал мясом с нарушением санитарных норм
Двое подростков украли у тамбовчанина дорогой самокат
Тамбовчане совершили водный поход по рекам Вьетнама
Почти 10 литров контрафактного алкоголя изъяли из незаконного оборота в Мичуринске
Полицейские нашли дома у тамбовчанина более килограмма марихуаны
Тамбовского воспитателя уличили в краже 2,5 тонн сахарной свеклы
Пьяная тамбовчанка ударила и ограбила на улице женщину
В школе Тамбова 10-классница свела счеты с жизнью
В Тамбовской области запустят уникальный проект реабилитации детей с ДЦП
«Долговой центр» сговорился с фирмой, которая убирала дворы в Тамбове