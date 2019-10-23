В Мичуринске завершают благоустройство сквера на пересечении Интернациональной и Тамбовской

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-23T12:02:08+03:00

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Работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Интернациональной и Тамбовской в городе Мичуринске подходят к концу. В настоящее время на территории парка укладывают рулонный газон. Планируется также установить памятник Преподобному Серафиму Саровскому, который будет благословлять всех въезжающих в наукоград. Напомним, что монумент торжественно откроют 4 ноября – в День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери.

- В данное время работы по благоустройству идут к завершению. Территория сквера заметно преобразилась и обрела совершенно новый облик. Всего было высажено 4 крупномерных канадских елей, 20 пирамидальных туй, 10 шаровидных туй. По периметру сквера раскинулась живая изгородь из кустарников дерена белого-окаймленного, в количестве 120 растений, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU