2019-10-23T09:52:54+03:00
Происшествия

В Тамбове женщина-водитель сбила пешехода, который переходил улицу в неположенном месте

48-летний мужчина с травмами оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мужчина не дошел до переходаМужчина не дошел до переходаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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22 октября примерно в 20 часов 10 минут на улице Карла Маркса в районе дома №156«А» города Тамбова произошла авария, в которой пострадал 48-летний мужчина. По данным регионального УГИБДД, он переходил проезжую часть в неположенном месте, совсем недалеко от перехода. 52-летняя женщина водитель, которая управляла автомобилем «Lada Largus» наехала на мужчину, а после этого в ее машину врезался ехавший следом «Chevrolet», за рулем которого находился 33-летний водитель.

- В результате аварии пешеход получил травмы, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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