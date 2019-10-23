Гость Тамбовской области пытался дать взятку автоинспектору
По данному факту проводится проверка
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В Жердевском районе инспектор ГИБДД остановил машину. Ее водитель, 58-летний житель Воронежской области, пользовался телефоном во время движения.
Пытаясь избежать штрафа, автомобилист попытался откупиться от полицейского, хотя тот предупредил мужчину, что за дачу взятки ему может грозить уголовная ответственность.
- Водитель задержан, купюры изъяты в качестве вещественного доказательства. Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU