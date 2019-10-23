2019-10-23T10:00:48+03:00
Звезды

Фестиваль «Виват, театр!» порадует тамбовчан многообразием жанров

Зрители увидят 29 постановок на нескольких площадках Тамбова и Мичуринска
Марина Поповцева
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24 октября в Тамбове стартует XII открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, театр!». Жители Тамбова и Мичуринска увидят 29 постановок, которые представят на нескольких площадках театры из разных уголков России.

Программу начнут самодеятельные коллективы, затем эстафету подхватят учебные коллективы, в том числе, детские. В этом году ждут коллектив института имени Щукина. Завершат программу фестиваля профессиональные театры. В финале выступят два московских коллектива - театр под руководством Армена Джигарханяна и Московский областной государственный ТЮЗ под руководством Нонны Гришаевой.

В номинации «Любительские театральные коллективы» свое мастерство представят 12 театров, причем актеры двух из них – люди с ограниченными возможностями здоровья. В день открытия фестиваля в Тамбов приедет театр слабовидящих из Волгограда. Тамбоване покажут спектакль с участием актеров с особенностями развития.

- Афиша фестиваля этого года, как и всегда, порадует зрителя многообразием жанров постановок и литературного материала по мотивам произведений русской и зарубежной классики, - обещают в администрации города Тамбова.

И действительно, в программе как кассовые современные спектакли, так и классическое «Горе от ума» по Грибоедову, который привезет коллектив из Балашова

. Оценивать игру актеров будет профессиональное жюри во главе с председателем Элеонорой Макаровой.

Закроет фестиваль почётный гость - Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Его актеры покажут внеконкурсный спектакль по мотивам произведений Чехова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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