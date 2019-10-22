2019-10-22T18:00:21+03:00
Общество

Прокуратура выявила в Тамбовской области опасную дорогу

В адрес главы Бондарского района внесено представление об устранении нарушений закона
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

По обращению жителей прокуратура Бондарского района проверила состояние дороги Бондари-Пахотный Угол-Казывань-Керша.

Установлено, что дорожное покрытие дороги, по которой следует школьный автобус, не соответствует предъявляемым требованиям. Полотно имеет дефекты просадки, выбоины и неровности, превышающие предельно допустимые размеры. Передвигаться по нему опасно.

Дорога находится в собственности района. Однако местные власти не принимают меры, чтобы исправить ситуацию.

- В целях устранения выявленных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения в адрес главы Бондарского района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится в стадии рассмотрения, - рассказали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четверо водителей украли топлива на 15 тысяч рублей
В Тамбовской области два депутата сложили полномочия в связи с утратой доверия
В колонию под Тамбовом пытались переправить «запрещенку»
У сожителей, которые бросали и теряли двух маленьких детей, намерены забрать их через суд
Тамбовчанин устроил стрельбу возле бара
В Староюрьевской школе учеников кормили с нарушениями
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
На крыше пятиэтажки в Тамбове загорелся мусор
Житель Тамбовского района хранил дома обрез
На тамбовской трассе водитель въехал в женщину, которая шла по обочине дороги
Тамбов могут выбрать столицей Тотального диктанта
Житель Тамбовской области решил прокатиться на чужом мотоцикле
В тамбовскую колонию пытались передать метилэфедрон