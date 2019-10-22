Прокуратура выявила в Тамбовской области опасную дорогу
По обращению жителей прокуратура Бондарского района проверила состояние дороги Бондари-Пахотный Угол-Казывань-Керша.
Установлено, что дорожное покрытие дороги, по которой следует школьный автобус, не соответствует предъявляемым требованиям. Полотно имеет дефекты просадки, выбоины и неровности, превышающие предельно допустимые размеры. Передвигаться по нему опасно.
Дорога находится в собственности района. Однако местные власти не принимают меры, чтобы исправить ситуацию.
- В целях устранения выявленных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения в адрес главы Бондарского района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится в стадии рассмотрения, - рассказали в региональной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU