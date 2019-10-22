Прокуратура выявила в Тамбовской области опасную дорогу

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-22T18:00:21+03:00

В адрес главы Бондарского района внесено представление об устранении нарушений закона

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По обращению жителей прокуратура Бондарского района проверила состояние дороги Бондари-Пахотный Угол-Казывань-Керша.

Установлено, что дорожное покрытие дороги, по которой следует школьный автобус, не соответствует предъявляемым требованиям. Полотно имеет дефекты просадки, выбоины и неровности, превышающие предельно допустимые размеры. Передвигаться по нему опасно.

Дорога находится в собственности района. Однако местные власти не принимают меры, чтобы исправить ситуацию.

- В целях устранения выявленных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения в адрес главы Бондарского района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится в стадии рассмотрения, - рассказали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU