Из-за неуплаты налогов житель Тамбовщины едва не лишился «ГАЗели»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-23T10:21:30+03:00

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В Токаревском районе местный житель не платил налоги, в результате чего у него образовалась задолженность в размере 60 тысяч рублей. Добровольно выплачивать долг он не собирался, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам.

- В ходе рейдового мероприятия судебным приставом-исполнителем наложен арест на транспортное средство должника – «Газель» с запретом пользования автомобилем. Также гражданин К. был предупрежден, что в случае неоплаты долга в течение 10 дней, транспортное средство будет изъято с целью дальнейшей реализации, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

Мужчина очень не хотел расставаться со своим автомобилем, поэтому пришел в отделение УФССП и погасил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU