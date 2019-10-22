Четверо водителей украли топлива на 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-22T17:42:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В лечебном учреждении села Заворонежское Мичуринского района обнаружили недостачу горюче-смазочных материалов. Администрации пришлось обратиться в полицию. Подозрение пало на четверых водителей предприятия.

Пользуясь тем, что за одной машиной закреплено несколько водителей, они сливали остатки топлива. Таким образом злоумышленникам удалось похитить горючего на 15 тысяч рублей. В отношении всех четверых возбуждены уголовные дела.

- Санкцией статьи определяется наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Вину расхитителей усугубляет их действия по сговору, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время выясняется, не был ли к хищениям причастен кто-то еще.

ИСТОЧНИК KP.RU