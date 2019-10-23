Тамбовские санврачи назвали ситуацию с ОРВИ в регионе удовлетворительной

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-23T09:31:26+03:00

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По данным регионального Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости ОРВИ на Тамбовщине в настоящий момент удовлетворительная. Так, за неделю с 14 по 20 октября больных стало меньше на 3,6%. Всего врачи зарегистрировали 4323 случая острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 41,6 на 10 тыс. населения, а это на 25% ниже порогового показателя и на 9% меньше значения прошлого года. Среди обратившихся за медицинской помощью большинство составили дети – 75,2%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (77,8 на 10 тыс. населения), Моршанском районе (60,3 на 100 тыс. населения), г. Котовске (58,0 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (47,5 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (45,1 на 10 тыс. населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 52,9 % всех обращений, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

При этом за истекшую неделю ни одного случая заболевания гриппом в Тамбовской области зарегистрировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU