2019-10-23T09:31:26+03:00
Здоровье

Тамбовские санврачи назвали ситуацию с ОРВИ в регионе удовлетворительной

Количество заболевших за неделю снизилось
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным регионального Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости ОРВИ на Тамбовщине в настоящий момент удовлетворительная. Так, за неделю с 14 по 20 октября больных стало меньше на 3,6%. Всего врачи зарегистрировали 4323 случая острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 41,6 на 10 тыс. населения, а это на 25% ниже порогового показателя и на 9% меньше значения прошлого года. Среди обратившихся за медицинской помощью большинство составили дети – 75,2%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (77,8 на 10 тыс. населения), Моршанском районе (60,3 на 100 тыс. населения), г. Котовске (58,0 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (47,5 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (45,1 на 10 тыс. населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 52,9 % всех обращений, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

При этом за истекшую неделю ни одного случая заболевания гриппом в Тамбовской области зарегистрировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области запустят уникальный проект реабилитации детей с ДЦП
«Долговой центр» сговорился с фирмой, которая убирала дворы в Тамбове
Гость Тамбовской области пытался дать взятку автоинспектору
Из-за неуплаты налогов житель Тамбовщины едва не лишился «ГАЗели»
Фестиваль «Виват, театр!» порадует тамбовчан многообразием жанров
В Тамбове женщина-водитель сбила пешехода, который переходил улицу в неположенном месте
В Тамбовской области москвич снял порнографические видео со школьницей и выложил их в соцесть
Прокуратура выявила в Тамбовской области опасную дорогу
Четверо водителей украли топлива на 15 тысяч рублей
В Тамбовской области два депутата сложили полномочия в связи с утратой доверия
В колонию под Тамбовом пытались переправить «запрещенку»
У сожителей, которые бросали и теряли двух маленьких детей, намерены забрать их через суд
Тамбовчанин устроил стрельбу возле бара
В Староюрьевской школе учеников кормили с нарушениями
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
На крыше пятиэтажки в Тамбове загорелся мусор
Житель Тамбовского района хранил дома обрез
На тамбовской трассе водитель въехал в женщину, которая шла по обочине дороги
Тамбов могут выбрать столицей Тотального диктанта
Житель Тамбовской области решил прокатиться на чужом мотоцикле
В тамбовскую колонию пытались передать метилэфедрон