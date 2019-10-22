В Тамбовской области два депутата сложили полномочия в связи с утратой доверия
Прокуратура установила, что два депутата сельских советов в Тамбовской области представили неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Депутат сельского совета не сообщил о том, что получает доход от предпринимательской деятельности в размере нескольких миллионов рублей, и не представил сведения о зарегистрированной на его имя технике. Депутат другого сельского совета также «забыл» указать доход в размере более 100 тысяч рублей.
О выявленных нарушениях прокуратура области сообщила в региональную администрацию.
- Полномочия данных депутатов досрочно прекращены в связи с утратой доверия, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU