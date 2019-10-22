2019-10-22T17:09:23+03:00
Общество

В колонию под Тамбовом пытались переправить «запрещенку»

В свертках находились мобильники
Ксения АЛЕШИНА
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Свертки были обернуты в клейкую лентуСвертки были обернуты в клейкую лентуФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии №8 в Тамбовской области задержали человека, который пытался перебросить через основное ограждение два свертка с запрещенными предметами, обернутых клейкой лентой.

- Внутри упаковок обнаружено и изъято пять сотовых телефонов и элементы зарядного устройства. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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