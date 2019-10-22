Тамбовчанин устроил стрельбу возле бара
Ночью около тамбовского бара между его посетителями возникла ссора. 24-летний житель Тамбовского района не поделил что-то с другими посетителями и решил доказать свою правоту оригинальным способом. Он достал травматический пистолет и устроил стрельбу по противникам.
Четверо тамбовчан были ранены, им потребовалась помощь медиков.
Прибывшая на место полиция задержала стрелка, который пытался скрыться. Пистолет был изъят. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
- Отделом дознания УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» и 116 «Побои», - сообщили в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU