В Староюрьевской школе учеников кормили с нарушениями

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-22T15:30:21+03:00

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Прокуратура Староюрьевского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей в Староюрьевской школе.

Обеды для ребят готовит Чурюковское сельпо, которое использует посуду со сколами и повреждениями эмали, что запрещено санитарными требованиями. Кроме того, обнаружены нарушения при хранении овощей и скоропортящейся продукции. Все это может повредить здоровью школьников.

- Для принятия мер по устранению допущенных нарушений законодательства прокуратура внесла представление председателю совета Чурюковского сельского потребительского общества и директору школы, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU