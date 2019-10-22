2019-10-22T15:30:21+03:00
Общество

В Староюрьевской школе учеников кормили с нарушениями

Прокуратура потребовала устранить угрозу здоровью школьников
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Староюрьевского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей в Староюрьевской школе.

Обеды для ребят готовит Чурюковское сельпо, которое использует посуду со сколами и повреждениями эмали, что запрещено санитарными требованиями. Кроме того, обнаружены нарушения при хранении овощей и скоропортящейся продукции. Все это может повредить здоровью школьников.

- Для принятия мер по устранению допущенных нарушений законодательства прокуратура внесла представление председателю совета Чурюковского сельского потребительского общества и директору школы, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24