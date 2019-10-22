В Староюрьевской школе учеников кормили с нарушениями
Прокуратура Староюрьевского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей в Староюрьевской школе.
Обеды для ребят готовит Чурюковское сельпо, которое использует посуду со сколами и повреждениями эмали, что запрещено санитарными требованиями. Кроме того, обнаружены нарушения при хранении овощей и скоропортящейся продукции. Все это может повредить здоровью школьников.
- Для принятия мер по устранению допущенных нарушений законодательства прокуратура внесла представление председателю совета Чурюковского сельского потребительского общества и директору школы, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU