На крыше пятиэтажки в Тамбове загорелся мусор

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-22T15:01:52+03:00

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22 октября в Тамбове на улице Куйбышева (недалеко от лицея №28) загорелась крыша пятиэтажки. Жители, который в этот момент оказались дома вызвали пожарных и сами вышли на улицу из своих квартир, в ожидании спасателей.

- На тушение направили два отделения городских пожарных частей, - говорят в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Выяснилось, что на крыше многоквартирного дома загорелся мусор на площади 5 кв. м.

Для того, чтобы ликвидировать пожар потребовалось всего 5 минут, после этого жители смогли вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU