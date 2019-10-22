На крыше пятиэтажки в Тамбове загорелся мусор
С пожаром справились за 5 минут
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22 октября в Тамбове на улице Куйбышева (недалеко от лицея №28) загорелась крыша пятиэтажки. Жители, который в этот момент оказались дома вызвали пожарных и сами вышли на улицу из своих квартир, в ожидании спасателей.
- На тушение направили два отделения городских пожарных частей, - говорят в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Выяснилось, что на крыше многоквартирного дома загорелся мусор на площади 5 кв. м.
Для того, чтобы ликвидировать пожар потребовалось всего 5 минут, после этого жители смогли вернуться домой.
ИСТОЧНИК KP.RU