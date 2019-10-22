2019-10-22T14:32:27+03:00
Происшествия

Житель Тамбовского района хранил дома обрез

Мужчина сам сделал оружие, которое держал якобы для самообороны
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции задержали 46-летнего жителя села Горелое. Дома у мужчины был обнаружен обрез.

Владелец рассказал, что сам сделал обрез 4 года назад из охотничьего ружья 16 калибра. Предназначалось оружие якобы для самообороны. В данный момент устанавливается, как у мужчины оказалось незарегистрированное ружье.

- Изъятое отправлено на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24