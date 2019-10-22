Житель Тамбовского района хранил дома обрез

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-22T14:32:27+03:00

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Сотрудники полиции задержали 46-летнего жителя села Горелое. Дома у мужчины был обнаружен обрез.

Владелец рассказал, что сам сделал обрез 4 года назад из охотничьего ружья 16 калибра. Предназначалось оружие якобы для самообороны. В данный момент устанавливается, как у мужчины оказалось незарегистрированное ружье.

- Изъятое отправлено на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU