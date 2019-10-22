Тамбов могут выбрать столицей Тотального диктанта

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-22T13:30:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На звание «Столица Тотального диктанта - 2020» претендует 10 городов, в том числе и Тамбов. Проголосовать за свой город тамбовчане могут на официальном сайте мероприятия. Голосование завершится 11 ноября в 10.00, а его итоги будут озвучены 1 февраля 2020 года.

Участие в конкурсе принимают Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Нукус, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Челябинск.

- Автор текста приедет в город-победитель 4 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции. Участвовать в голосовании могут только зарегистрированные пользователи. Голосовать можно ежедневно после 00:00 по московскому времени не более раза в день, - сообщается на сайте Тотального диктанта.

ИСТОЧНИК KP.RU