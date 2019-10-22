2019-10-22T13:12:22+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области решил прокатиться на чужом мотоцикле

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Марина Поповцева
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В полицию Рассказова обратилась женщина, сообщившая об угоне мотоцикла. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 40-летний житель села Нижнеспасское знал, что у хозяйки имеется мотоцикл. Решив прокатиться, он пробрался в сарай и увел стального коня.

Мотоцикл изъяли, его вернут владелице. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Кстати, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

- Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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