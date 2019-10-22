В Тамбове между стадионом «Спартак» и «Детским миром» появился пешеходный переход

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-22T12:01:39+03:00

С просьбой обезопасить здесь движение в мэрию обратились горожане

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В Тамбове появился пешеходный переход между зданием «Детского мира» и стадионом «Спартак». На участке улицы Студенецкой, которая идет вдоль спортивного объекта, нарисовали «зебру» и установили соответствующие знаки. Как пояснили в администрации города Тамбова, с просьбой обезопасить путь между стадионом и магазином в мэрию обратились сами тамбовчане.

- И стадион, и торговую точку часто посещают люди с детьми, - пояснили в горадминистрации. – По их просьбе и был оборудован пешеходный переход.

Напомним, на минувшей неделе знаки и «зебра» появились на противоположной стороне улицы Студенецкой, рядом со зданием бывшего ДОСААФ.

Зебра появилась между стадионом и "Детским миром"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU