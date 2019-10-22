В Тамбове между стадионом «Спартак» и «Детским миром» появился пешеходный переход
В Тамбове появился пешеходный переход между зданием «Детского мира» и стадионом «Спартак». На участке улицы Студенецкой, которая идет вдоль спортивного объекта, нарисовали «зебру» и установили соответствующие знаки. Как пояснили в администрации города Тамбова, с просьбой обезопасить путь между стадионом и магазином в мэрию обратились сами тамбовчане.
- И стадион, и торговую точку часто посещают люди с детьми, - пояснили в горадминистрации. – По их просьбе и был оборудован пешеходный переход.
Напомним, на минувшей неделе знаки и «зебра» появились на противоположной стороне улицы Студенецкой, рядом со зданием бывшего ДОСААФ.
Зебра появилась между стадионом и "Детским миром"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU