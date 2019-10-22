В 2020 году в Тамбове отремонтируют Карла Маркса и Советскую

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-22T12:40:33+03:00

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В 2020 году в Тамбове планируется провести ремонт 5 улиц. Обновление коснется Карла Маркса от Пролетарской до Магистральной, Рассказовского шоссе от Степана Разина до Пригородного леса, Советской от Максима Горького до Красноармейской, Монтажников от Моршанского шоссе до Чичканова, Николая Вирты, Октябрьская от Советской до Карла Маркса.

- В рамках национального проекта планируется заключение 5 муниципальных контрактов на общую сумму 479 млн рублей. Из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги будет выделено около 427 млн рублей; из областного бюджета 47,5 млн. рублей, из городского бюджета - 4,7 млн. рублей, - рассказали в городской администрации.

В текущем году в Тамбове построены дороги по улицам Научная и Академическая, реконструировано полотно на улицах Колхозная и Степная. Построено 18 485 кв.м проезжей части, 7222 кв.м пешеходных тротуаров, планируется установка 100 светильников. Заключено два контракта на сумму более 110 млн рублей.

Проведен ремонт покрытия на улицах Авиационной, Киквидзе, комиссара Московского, 40 лет Октября, Пролетарская, Карла Маркса, Базарная, Моршанское шоссе, Магистральная. В настоящее время работы подходят к концу, срок завершения контрактов - до 1 ноября. Стоимость работ составила более 486 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU