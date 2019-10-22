Тамбовчанке грозит реальный срок за регистрацию «квартирантки»
Женщина призналась, что постановка гастарбайтерши на учет была фиктивной
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Тамбовским полицейским удалось выявить факт нарушения миграционных правил. Владелица дома подала ложные сведения в подразделение по вопросам миграции. Она зарегистрировала у себя «квартирантку» из ближнего зарубежья, хотя фактически не собиралась пускать женщину на постой.
Женщина призналась, что постановка на учет была фиктивной. Возбуждено уголовное дело.
- Виновной грозит наказание штрафом до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU