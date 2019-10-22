В тамбовскую колонию пытались передать метилэфедрон

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-22T13:00:15+03:00

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В передаче, которая предназначалась заключенному тамбовской исправительной колонии №4, обнаружили наркотик в особо крупном размере. Как рассказали в региональном УФСИН, при досмотре продуктов оперативники и сотрудники отдела собственной безопасности учреждения нашли в пакете с орехами и мюсли непонятное кристаллическое вещество. Исследование показало, что это синтетический наркотик – метилэфедрон. Всего в передаче его содержалось 264, 4 грамма, что является особо крупным размером.

- По данному факту в ОМВД Сосновского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU