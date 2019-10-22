Тамбовская гордума требует внести почту в «черный список»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-22T11:21:37+03:00

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Тамбовская городская Дума обратилась в областную антимонопольную службу с жалобой на УФПС по региону. Как следует из обращения, почтовое управление просят внести в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее гордума объявила аукцион на поставку конвертов и марок стоимостью почти 30 тысяч рублей. Тендер выиграло УФПС по Тамбовской области. Но от заключения контракта почтовики почему-то уклонились.

- Заседание комиссии Тамбовского УФАС России по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд по рассмотрению этого обращения состоится 22 октября, - сообщает региональная антимонопольная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU