2019-10-22T10:00:57+03:00
Общество

Главным тренером ФК «Тамбов» назначили Сергея Первушина

Пока он будет работать в статусе «исполняющего обязанности»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сергей ПервушинСергей Первушин
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Руководство тамбовского футбольного клубов определились с кандидатурой главного тренера. Ранее сообщалось, что эту должность может занять Тимур Шипшев, который также входит в состав тренерского штаба нашей команды. Но 21 октября появилось официальное сообщение о том, что исполняющим обязанности главного тренера нашей команды назначили Сергея Первушина, он занимал должность тренера. Напомним, прежний наставник ФК «Тамбов» Александр Григорян ушел со своего поста после проигрыша команде «Урал». Этот матч состоялся 19 октября. Сообщается, что расставание произошло «по соглашению сторон».

Сергею Первушину 49 лет, его карьера футболиста начиналась в тамбовском «Спартаке», где он начал выступать в 1988 году. В конце 1992 года Первушин перешёл в венгерский клуб «Шиофок», выступавший в высшем дивизионе Венгрии, в его составе за два неполных сезона сыграл 7 матчей и забил 2 гола. После возвращения в Россию играл в основном за клубы второго дивизиона — «Металлург» (Липецк), «Спартак» (Тамбов), «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк), «Динамо» (Вологда). Неоднократно становился лучшим бомбардиром своих команд. В 1996 году с тамбовским «Спартаком» стал победителем зонального турнира третьей лиги, а в 2001 году в составе «СКА-Энергии» победил в зональном турнире второго дивизиона Всего за карьеру в первенствах СССР и России сыграл около 480 матчей на профессиональном уровне и забил 144 гола (в том числе в составе тамбовского «Спартака» — 285 матчей и 104 гола).

В июне 2013 года Сергей Первушин стал главным тренером вновь созданного ФК «Тамбов» и возглавлял команду до начала октября. В 2015 году снова вошёл в тренерский штаб клуба, работал главным тренером молодёжного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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