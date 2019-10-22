2019-10-22T10:30:34+03:00
Происшествия

Тамбовчанин хотел взять кредит и перевел аферисту более 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Марина Поповцева
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35-летний житель Рассказова увидел в интернете объявление о льготном кредите и решил им воспользоваться. Однако в результате не только не получил денег, но и сам перевел мошеннику 107 тысяч рублей за предоставляемые услуги. После этого абонент перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

- За 9 месяцев текущего года в Тамбовской области зарегистрировано 607 фактов мошенничества, совершенных с использованием сети Интернет и средств мобильной связи. Ущерб от действий мошенников составляет миллионы рублей, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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