2019-10-22T09:03:12+03:00
Происшествия

К зданию поликлиники №3 Тамбова стянули все городские спецслужбы

У входа в лечебное учреждение нашли подозрительный предмет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Утром 22 октября в полицию Тамбова поступило сообщение от посетителей поликлиники№3, которая находится на улице Советской, 194. Люди нашли на пороге здания подозрительный пакет. К лечебному учреждению выехали все экстренные городские службы, в том числе опергруппа, в составе которой был кинолог и собака, специализирующаяся на работе со взрывчатыми веществами. Прилегающую к поликлинике территорию на время проверки оцепили.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, около 9 часов утра обследование предмета закончили, выяснилось, что ничего опасного там не было, в пакете обнаружили чьи-то личные вещи. Скорее всего хозяин просто забыл их возле лечебного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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