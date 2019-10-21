2019-10-21T18:17:02+03:00
Общество

В Тамбовской области можно будет наблюдать метеорный поток Ориониды

Лучше всего "звездный дождь" будет видно за городом
Марина Поповцева
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Ориониды-2017 в небе над вулканом Вулан Хада, Внутренняя Монголия, КитайОриониды-2017 в небе над вулканом Вулан Хада, Внутренняя Монголия, Китай
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Сегодня ночью жителям Тамбовской области можно будет полюбоваться редким зрелищем. В ночные часы своего максимума достигнет метеорный поток Ориониды.

Международная метеорная организация не обещает в этом году большой активности потока. Однако за городом, вдали от уличных фонарей, можно будет наблюдать до 20-ти метеоров в час.

Радиант, то есть видимый «источник» метеоров, будет находиться на границе созвездий Ориона и Близнецов, над восточным горизонтом. Выше всего он поднимается после полуночи. Неяркая убывающая Луна наблюдениям почти не помешает.

Фото Инь Хао

ИСТОЧНИК KP.RU

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