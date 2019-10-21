В Тамбовской области можно будет наблюдать метеорный поток Ориониды
Сегодня ночью жителям Тамбовской области можно будет полюбоваться редким зрелищем. В ночные часы своего максимума достигнет метеорный поток Ориониды.
Международная метеорная организация не обещает в этом году большой активности потока. Однако за городом, вдали от уличных фонарей, можно будет наблюдать до 20-ти метеоров в час.
Радиант, то есть видимый «источник» метеоров, будет находиться на границе созвездий Ориона и Близнецов, над восточным горизонтом. Выше всего он поднимается после полуночи. Неяркая убывающая Луна наблюдениям почти не помешает.
Фото Инь Хао
ИСТОЧНИК KP.RU