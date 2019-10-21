Дело воронежского горе-предпринимателя рассмотрит тамбовский суд

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-21T17:40:09+03:00

Нажиться на продаже алкоголя и сигарет не удалось Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Мужчина попался с контрафактом и пытался откупить от полицейского

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Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела 56-летнего жителя Воронежской области. Мужчину обвиняют в совершении незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции, незаконном использовании чужого товарного знака и покушении на дачу взятки.

По версии следствия, обвиняемый на своем автомобиле перевозил контрафактный алкоголь и сигареты, которые планировал продать. Продукция была снабжена неоригинальными товарными знаками.

В Уваровском районе горе-предпринимателя остановили сотрудники ДПС. Подозрительный товар был изъят.

Через несколько дней мужчина встретился с сотрудником полиции, который проводил процессуальную проверку по факту изъятия товара и переедал ему 30 тысяч рублей. За это полицейский должен был помочь ему избежать уголовной ответственности, но тот от взятки отказался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU