Дело воронежского горе-предпринимателя рассмотрит тамбовский суд
Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела 56-летнего жителя Воронежской области. Мужчину обвиняют в совершении незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции, незаконном использовании чужого товарного знака и покушении на дачу взятки.
По версии следствия, обвиняемый на своем автомобиле перевозил контрафактный алкоголь и сигареты, которые планировал продать. Продукция была снабжена неоригинальными товарными знаками.
В Уваровском районе горе-предпринимателя остановили сотрудники ДПС. Подозрительный товар был изъят.
Через несколько дней мужчина встретился с сотрудником полиции, который проводил процессуальную проверку по факту изъятия товара и переедал ему 30 тысяч рублей. За это полицейский должен был помочь ему избежать уголовной ответственности, но тот от взятки отказался.
- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU