Тамбовчанин получил кредит по поддельным документам

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-21T18:01:53+03:00

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2 октября сотрудники одного из тамбовских банков обратились в полицию и сообщили о мошенничестве. Прибывшим полицейским они рассказали, что 8 июня в отделение на ул. Советской обратился 23-летний мужчина, который решил взял кредит, который, как оказалось и не планировал возвращать. Должник ни разу не оплатил его и не отвечал на звонки банковских работников.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина представил в банк поддельные документы. 18 октября его задержали, в преступлении мужчина сознался. Как выяснилось, все деньги - 24 684 рублей он успел потратить на себя. Теперь ему придется возместить ущерб банку, кроме того, мужчине грозит судимость.

- Полицейские установили, что он уже имел проблемы с законом, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU