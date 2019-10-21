2019-10-21T17:23:11+03:00
Общество

Осужденная женской колонии вышила картину для фестиваля

Работа отправилась на ярмарку декоративно-прикладного искусства
Марина Поповцева
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Символическую работу женщина создала на творческом кружкеСимволическую работу женщина создала на творческом кружкеФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Вышитая картина из осужденной из колонии-поселения № 2 была отправлена на Международный фестиваль-ярмарку декоративно-прикладного искусства «Руками женщины». Работа носит название «Дорога к храму». Творение женщина создала на занятиях творческого кружка.

- Участие в данном конкурсе женщин, осужденных к отбытию наказаний в виде лишения свободы, организовано Региональной общественной организацией «Интернациональный Союз Женщин» заочно и на бесплатной основе, - пояснили в УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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