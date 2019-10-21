После ЧП в торговом центре «Студенец» в Тамбове уволили главного инженера

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-21T14:06:55+03:00

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Руководство УК «Лайфстайл» прокомментировало ситуацию, которая возникла в кафе торгового центра «Студенец» на следующий день после его официального открытия. Здесь на посетителей едва не обрушилась вентиляционная труба. Сильно перепугалась девушка, рядом с которой упала конструкция.

- Произошла авария - оборвалось крепление вентиляционного канала. Жизни единственного пострадавшего посетителя ничего не угрожает, мы постоянно поддерживаем с ней контакт и решаем вопрос о моральной компенсации, - говорит генеральный директор управляющей компании «Лайфстайл» Владислав Баженов. - По предварительной информации причиной аварийной ситуации стал неправильный монтаж воздуховода, который был произведен подрядной организацией по заключенному договору. Был задан неправильный угол наклона воздуховода, что привело к накоплению конденсата из гидрофильтра. В результате скопления воды в вентиляционной трубе крепления не выдержали, что привело к её обрушению.

Сообщается, что в кафе будут проводиться ремонтные работы, которые планируют завершить 22 октября. Сейчас цокольный этаж работает без приготовления пиццы и гриля. Это единственный гидрофильтр в торговом центре, обеспечивающий функционирование только дровяной печи и гриля и не влияющий на общие системы отопления, водоотведения, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции торгового центра. Жизни и здоровью посетителей, по мнению руководства «Лайфстайл», ничего не угрожает.

- Это чрезвычайная ситуация, в результате которой мы сделали самые серьезные выводы, - продолжает Владислав Баженов.- Уволен главный инженер Никулин Андрей Валентинович, проводятся ряд проверок. Приносим извинения за причиненные неудобства и обещаем сделать все возможное, чтобы больше не допускать подобных ситуаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU