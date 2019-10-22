Тамбовчан учат уходу за пожилыми людьми и инвалидами

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-22T09:36:31+03:00

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В Центре социальных услуг для населения Сосновского района работает новый сервис «Школа ухода». Его основная цель - научить родственников уходу за пожилыми людьми и инвалидами, утратившими способность к передвижению.

За время работы сосновской «Школы ухода» проведено 56 занятий, в том числе два с выездом на дом. Обучено более 20 родственников и 30 соцработников.

Консультации здесь проводят специалисты, прошедшие обучающие курсы. Родственники могут бесплатно посетить близлежащие организации (ФАПы, филиалы домов культуры и т.д.), в удобное для них время. Сюда направляются и другие соцработники, которые ухаживают за пожилыми людьми и инвалидами в рамках стационарозамещающей технологии «Предоставление сиделки». Также предусмотрены выезды на дом.

- На сайте учреждения размещены подробные видео-уроки, которыми могут воспользоваться родственники и соцработники для получения теоретических знаний в домашних условиях. - рассказали в пресс-службе администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU