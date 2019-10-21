Тамбовчанин украл алкоголь на 2,5 тысячи рублей
Тамбовские полицейские получили сообщение администрации одного из магазинов города. Сотрудники обнаружили в винно-водочном отделе недостачу алкоголя на сумму 2518 рублей. За несколько дней до этого продавцы видели в магазине подозрительного молодого человека.
Полицейские просмотрели запись камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. 27-летний тамбовчанин признал свою вину.
Выяснилось, что он зашел в магазин и, воспользовавшись отсутствием вокруг продавцов и покупателей, похитил с прилавка несколько бутылок алкоголя.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи определено наказание виновному в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2-х лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU