2019-10-21T14:01:30+03:00
Происшествия

Тамбовчанин украл алкоголь на 2,5 тысячи рублей

Раскрыть преступление помогла камера видеонаблюдения
Марина Поповцева
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Злоумышленник не знал, что стал героем видероликаЗлоумышленник не знал, что стал героем видероликаФото: УМВД по Тамбовской области
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Тамбовские полицейские получили сообщение администрации одного из магазинов города. Сотрудники обнаружили в винно-водочном отделе недостачу алкоголя на сумму 2518 рублей. За несколько дней до этого продавцы видели в магазине подозрительного молодого человека.

Полицейские просмотрели запись камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. 27-летний тамбовчанин признал свою вину.

Выяснилось, что он зашел в магазин и, воспользовавшись отсутствием вокруг продавцов и покупателей, похитил с прилавка несколько бутылок алкоголя.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи определено наказание виновному в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2-х лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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