Работникам «Тамбовского трикотажа» вернули более 3 млн рублей долга по зарплате

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-21T16:01:37+03:00

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После вмешательства прокуратуры и следственного комитета работникам ООО «Тамбовский трикотаж» выплатили задолженность по зарплате в размере более трех миллионов рублей.

- По результатам проверки прокуратура района в отношении главного бухгалтера организации и юридического лица возбудила дела об административных правонарушениях, соответственно, по ч.1 ст.13.19 (непредоставление первичных статистических данных) и ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Одновременно с этим руководителю организации внесено представление, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, в отношении бывшего гендиректора организации было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

- По версии следствия, подозреваемый из личной заинтересованности, с целью поддержать рентабельность фирмы и сохранить отношения с деловыми партнерами, расходовал поступающие на расчетный счет денежные средства на оплату долгов по договорам поставок и иные цели, имеющие в соответствии с действующим законодательством более позднюю очередность удовлетворения, что привело к образованию в период с января по август 2019 года задолженности по заработной плате перед 65 работниками в размере более 3 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

В итоге работодатель полностью погасил задолженность. На сегодняшний день уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU