В этом году тамбовские полицейские изъяли почти полмиллиона фальшивых рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-21T15:10:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В текущем году полицейские изъяли из обращения 130 поддельных купюр различного достоинства почти на полмиллиона рублей. Среди фальшивок оказались: 86 банкнот номиналом 5 тысяч рублей, 10 банкнот номиналом 2 тысячи рублей, 32 банкноты номиналом 1 тысяча рублей, 2 банкноты номиналом 500 рублей и одна стодоллоровая купюра.

- За 9 месяцев 2019 года по фактам обнаружения и изъятия из обращения поддельных денежных купюр по статье 186 УК РФ возбуждено 131 уголовное дело, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Согласно действующему законодательству, за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU